Zažigala je harmonika, plesalci so z energijo napolnili prostor 24ur.com Na odru Slovenija ima talent je stalo kar 50 ljudi naenkrat, harmonika je dvignila občinstvo, zabavna Alina pa nasmejala žirante. Številni odlični pevski nastopi, čarovnik in ganljive zgodbe so tokratni oddaji dale piko na i, Lado pa je tokrat na presenečenje vseh solze potočil ob prav nič nežni, ampak nasprotno - nadvse energični točki.

Omenjeni Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Danilo Türk

Boštjan Cesar