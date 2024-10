Začeli so teči roki za opravila pred referendumom – lokacije volišč bodo določene do 21. oktobra RTV Slovenija Začeli so teči roki za opravila pred posvetovalnim referendumom o JEK-u 2. Referendumska kampanja se bo začela v petek, 25. oktobra, predčasno glasovanje bo potekalo med 19. in 21. novembrom, splošno glasovanje pa bo nato v nedeljo, 24. novembra.

