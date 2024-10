Kitajska v sklopu vojaških vaj obkolila Tajvan, tajvanska vojska v pripravljenosti RTV Slovenija Kitajska je v bližini Tajvana začela obsežne vojaške vaje, otok je obkolila z ladjami in letali. V Pekingu so potezo označili za "opozorilo tistim, ki si prizadevajo za neodvisnost otoka", Tajvan pa je vaje ostro obsodil in aktiviral svoje vojaške sile.

Sorodno







Omenjeni Kitajska

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Anže Logar

Tadej Pogačar

Karl Erjavec

Marko Lotrič