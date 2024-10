Ob obletnici kongresa protifašistične ženske zveze: "Za priborjene pravice občasno skrbimo slabo" RTV Slovenija Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je v Dobrniču udeležila proslave v spomin na prvo žensko politično organizacijo na Slovenskem. Spomnila je na ustavno pravico žensk do svobodnega odločanja o lastnem telesu in pomembnost upora vojni in genocidu.

Sorodno

















Omenjeni Asta Vrečko

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Anže Logar

Tadej Pogačar

Karl Erjavec

Marko Lotrič