Moški objavil lažne oglase za spolne storitve svoje žrtve, to še ni vse … Lokalec.si Višje sodišče v Ljubljani je v primeru moškega, ki je med drugim objavil lažne oglase za spolne storitve svoje žrtve, odločilo, da je že objava enega osebnega podatka, kot je telefonska številka, lahko kazniva. Del sodbe prvostopenjskega sodišča o zlorabi osebnih podatkov so razveljavili in primer vrnili na prvo stopnjo, piše časnik Dnevnik. Obtoženi je brez privoljenja oškodovanke v lažnih oglasi ...

