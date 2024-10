Z novo galvansko linijo do manjše porabe vode in čistejšega okolja Finance Iskra pri galvanski obdelavi kovin po novem uporablja trivalentni krom, ki ga je lažje odstraniti iz odpadnih voda, in porabi za tretjino manj vode.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Eva Irgl

Boštjan Cesar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob