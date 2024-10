Policija ujela in oglobila voznika, ki je izkoristil reševalni pas #video SiOL.net Kamere slovenske policije so ujele voznika osebnega vozila, ki je egoistično izkoristil reševalni pas. Policisti so voznika posneli, ujeli in oglobili.

