S skuterji divjali po Kopru, na Bonifiki pa metali petarde in zanetili požar N1 Minuli konec tedna so mladostniki s predelanimi skuterji divjali po Kopru, na Bonifiki pa metali petarde. Policija je zasegla več kot 40 pirotehničnih izdelkov. Eden od razgrajačev je petardo vrgel v smetnjak in zanetil požar.

