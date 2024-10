(BIZARNO) Talibani v Afganistanu bodo prepovedali objavljanje podob živih bitij v medijih, za kršilce napovedujejo drastične kazni Demokracija Piše: C. R. Talibani v Afganistanu nameravajo v skladu s poleti predstavljeno zakonodajo uveljaviti prepoved objavljanja podob živih bitij v medijih. V več provincah so novinarje že seznanili z novimi omejitvami, ki jih bodo po napovedih uveljavljali postopno in brez prisile, navedbe uradnikov povzema francoska tiskovna agencija AFP. “Zakon se nanaša na celotno ozemlje Afganistana (…) in bo uv

