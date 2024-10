Evropska komisija pravi, da so članice Unije obvezane zagotavljati dostop do azilnih postopkov RTV Slovenija Evropska komisija je poudarila, da so članice EU-ja obvezne zagotavljati dostop do azilnih postopkov. Bruselj se je tako odzval na napoved Poljske, da bo začasno ukinila pravico do prošnje za azil.

