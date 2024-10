Kitajska izvedla obsežne vojaške vaje okoli Tajvana, tajvanska vojska v pripravljenosti RTV Slovenija Kitajska je v bližini Tajvana izvedla obsežne vojaške vaje, otok je obkolila z ladjami in letali. V Pekingu so potezo označili za "opozorilo tistim, ki si prizadevajo za neodvisnost otoka", Tajvan pa je vaje ostro obsodil in aktiviral svoje vojaške sile.

