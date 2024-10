Nemec sporoča Golobu: Odločnemu nastopu morajo slediti dejanja SiOL.net Evropski poslanec iz vrst SDS Matjaž Nemec je premierja Roberta Goloba v javnem pismu pozval, da mora njegovemu odločnemu nastopu na septembrskem zasedanju Generalne skupščine OZN v New Yorku glede končanja vojne in za mir morajo slediti dejanja. Med drugim Nemec Goloba poziva, da od institucij EU zahteva zahtevate takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, da se zavzame z...

