Serija Zmenki v živo do nagrade Prix Europa tudi s pomočjo slovenskih producentov RTV Slovenija Norveška serija Zmenki v živo je osvojila nagrado Prix Europa za najboljšo evropsko TV serijo minulega leta. Serija, snemana tudi v Sloveniji in s produkcijsko hišo Staragara, prikazuje mladostnike na meji med virtualnim in realnim življenjem.

