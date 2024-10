Portorož: še pred jutrom vdrli v zlatarno in jo okradli Primorske novice Neznanci so danes še pred jutranjim svitom v središču Portoroža vlomili v zlatarno in nato z ukradenim nakitom zbežali. Policisti in kriminalisti so danes preiskovali okoliščine vloma, zlatarna pa je bila zaprta.

