Policisti z odredbo za hišno preiskavo potrkali pri 42-letniku Primorske novice Med hišno preiskavo, ki so jo policisti v petek opravili v enem od naselij na Ajdovskem, so policisti našli več predmetov, ki naj bi bili del tatinskega plena, poleg tega pa tudi tisto, zaradi česar so pri domačinu potrkali na vrata- nekaj konoplje in opremo.

