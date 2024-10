V ruskih napadih v Hersonu in Odesi ubiti trije ljudje. Ruske sile naj bi zavzele še eno vas. RTV Slovenija V ruskem raketiranju in obstreljevanju z brezpilotniki v Hersonski in Odeški oblasti so umrli trije ljudje, osem je bilo ranjenih. Ruske sile naj bi medtem na jugu Ukrajine spet zavzele vas Levadne.

Sorodno











Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Eva Irgl

Boštjan Cesar

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar