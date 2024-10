Naprava, ki čisti vodo brez uporabe kemikalij in pri tem proizvaja vodik Finance Imenuje se aquapo in pomeni korak naprej v iskanju trajnostnih rešitev za obvladovanje odpadnih voda in proizvodnjo čiste energije.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Robert Golob