Koliko piva in denarja? Toliko, kolikor tehta žena 24ur.com Ženo na hrbet in akcija. Nekako tako se že 25 let na ameriškem smučišču vsak oktober odvija tekmovanje v nošenju žena. Glavna nagrada pa: toliko litrov piva in denarja, kolikor tehta zmagovalčeva partnerka. A za to morajo pari čez drn in strn, čez vodne in blatne ovire. Vse za zabavo, so bili enotni po napeti tekmi.

