Nogometaši Nemčije in Francije so v ligi narodov v osrednjih dvobojih lige A premagali Nizozemsko z 1:0 in Belgijo z 2:1. V preostalih tekmah najmočnejše lige je Italija premagala Izrael s 4:1, Madžarska pa Bosno in Hercegovino z 2:0.



