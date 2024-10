VS podprl mirovno misijo ZN-a na jugu Libanona in izrazil skrb zaradi napadov na njihove položaje RTV Slovenija Varnostni svet ZN-a je resno zaskrbljen zaradi izpostavljenosti mirovnih sil ZN-a na jugu Libanona (UNIFIL) streljanju med spopadi izraelske vojske in proiranskim gibanjem Hezbolah, v katerih je bilo do ranjenih pet pripadnikov mirovnih sil.

Sorodno