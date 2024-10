Nagrada v spomin Alfreda Nobela za ekonomijo 2024 Slo-Tech Avtor Matej Huš Danes so v Stockholmu razglasili še prejemnike nagrade za ekonomijo, ki jo v spomin Alfreda Nobela podeljuje švedska centralna banka. Nagrado bodo prejeli Daron Acemoglu in Simon Johnson z MIT-a ter James A. Robinson s chicaške univerze, ker so raziskali, kako nastajajo inštitucije in nato vplivajo na blaginjo držav. Meritve kažejo, da se prepad med bogatimi in revnimi državami ne zmanjšuje. V...

Omenjeni Najbogatejši

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Anže Kopitar

Klemen Boštjančič

Eva Irgl