Vsaka generacija ima svoje junake, edinstven pogled na svet in svoja pravila. Vendar jih nekaj povezuje – želja po vsestranski pametni uri, ki spremlja zdravje in beleži aktivnosti, kot so modeli serije Huawei Watch GT 5! Elegantna serija Huawei Watch GT 5 Pro ponuja dve velikosti in štiri izvedbe. Obe uri sta na voljo s paščkom iz udobne črne sintetične gume (fluoroelastomer). Večji model s pr ...