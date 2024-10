Nazivi DigiVzornik.si za leto 2024 bodo podeljeni spomladi 2025 Vlada RS Izbor in podelitev naziv DigiVzornik.si 2024, ki je priznanje Ministrstva za digitalno preobrazbo za izjemne dosežke pri uresničevanju vključujoče in trajnostne digitalne preobrazbe družbe in gospodarstva, bo potekal spomladi 2025

