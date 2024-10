Toliko voznikov v Sloveniji je starejših od 90 let Lokalec.si Do 9. oktobra 2024 je bilo v Sloveniji zabeleženih 1082 voznikov, starejših od 90 let, kar predstavlja opazen 23-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo takšnih voznikov le 880, poroča Žurnal. Povečanje števila starejših voznikov nakazuje na demografske trende starajoče se družbe, kjer se pričakovana življenjska doba podaljšuje, kar posledično vpliva tudi na prisotnost starejših ...

Sorodno



Omenjeni demografija

Žurnal Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Dončić

Matej Mohorič