Čaka nas najlepši dan tega tedna s temperaturami do 20 stopinj Celzija RTV Slovenija Ob začetku dneva nas lahko čaka še nekaj megle in oblačnosti v nižinah, kasneje pa bo sončno in toplo s temperaturami do 20 stopinj Celzija. Ostale dnevi v tem tednu bodo oblačni in deževni. Ponovno naj bi se zjasnilo v nedeljo.

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič