Zaradi del popolna zapora ceste čez Vršič 24ur.com Cesta čez Vršič bo zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza do 8. novembra vsak delovni dan med 7.30 in 17. uro zaprta. Obvoz je prek Rateč, Italije in prelaza Predel. V preostalem času in med konci tedna bo na cesti čez Vršič vzpostavljena polovična zapora.

Sorodno

Omenjeni Italija

Kranj

Kranjska Gora Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič