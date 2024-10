'Pojoči kelnar' s Ptuja: Pomembno mi je, da me čutijo 24ur.com V tretji avdicijski oddaji desete sezone šova Slovenija ima talent je nastopil 34-letni Luka Pogačar s Ptuja, ki se je občinstvu predstavil kot 'pojoči kelnar'. Luka je na odru zapel uspešnico Jedina, ki jo je v originalu izvajal Toše Proeski, in takoj osvojil srca gledalcev ter žirantov, ki so z njim prepevali in ga nagradili s štirimi 'da'.

