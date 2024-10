Mladi v razpravi o JEK2 izpostavili nujnost transparentnosti naložbe SiOL.net Mladi z ljubljanskih naravoslovnih in družboslovnih fakultet so na ponedeljkovi razpravi o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) ob številnih pozitivnih vidikih jedrske energije opozorili tudi na tveganja izgradnje novega bloka in pomembnost zagotavljanja transparentnosti celotne investicije.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Dončić

Matej Mohorič