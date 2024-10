Nad raperja Seana Diddyja Combsa še pet novih obtožb 24ur.com Diddyja so v ponedeljek doletele nove tožbe zaradi domnevnih spolnih napadov in zlorab, poročajo ameriški mediji po tem, ko je teksaški odvetnik Tony Busbee v začetku meseca dejal, da se proti slavnemu 54-letnemu rap glasbeniku obeta še več kot 100 tožb zaradi spolnih napadov in zlorab.

