Svojci pogrešajo 22-letnega Klemna Kala iz Renč, ki so ga nazadnje opazili v ponedeljek zjutraj v Renčah, nato pa je se za njim izgubila vsakršna sled. Policistom ga kljub številnim aktivnostim in obsežni iskalni akciji ni uspelo najti, zato pri iskanju prosijo za pomoč, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Obsežna iskalna akcija pod vodstvom policijske postaje Nova Gorica se od jutranjih ...