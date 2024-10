Bo v Pragi konec s “pub crawli”? Primorske novice V Pragi nameravajo omejiti organizirano vodenje turistov od lokala do lokala, da lahko ti nemoteno pijejo alkoholne pijače in se veselijo. Od novembra dalje bo tovrstna oblika pijančevanja prepovedana ponoči, s čimer želijo omejiti kaljenje nočnega miru, so v ponedeljek odločile mestne oblasti v češki prestolnici.

