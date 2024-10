35-letna Tamara umrla v nesreči v New Yorku, zbirajo denar za vrnitev njenega trupla v domovino Lokalec.si Tamara Lapadatović, 35-letna Srbkinja iz Niša, je skupaj s svojim fantom izgubila življenje v prometni nesreči v New Yorku. Nesreča se je zgodila, ko je njun motor trčil v avtomobil na Manhattnu, navaja svet24.si. View this post on Instagram A post shared by Tamara (@tamara_lapadatovic) Tamara se je leta 2017 preselila v New York, kjer je bila priljubljena i ...

