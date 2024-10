Potrjena dva primera ptičje gripe na Ptuju Lokalec.si Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) rejce perutnine in ptic v ujetništvu obvešča, da je bila pri dveh labodih grbcih, najdenih v občini Ptuj, potrjena visoko patogena aviarna influenca.

Nacionalni veterinarski inštitut je UVHVVR obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri dveh poginjenih labodih grbcih, najdenih na Ptujskem ...

