Tsunami 120 tožb proti Diddyju začeli štirje neimenovani moški in dve ženski RTV Slovenija Na sodišče v New Yorku je odvetniška ekipa proti Seanu Combsu v imenu štirih moških in dveh žensk, ki ostajajo anonimni, vložila še šest tožb zaradi spolnih napadov in zlorab. Gre za "prvo pošiljko" dodatnih tožb, napovedanih je več kot 120.

Sorodno