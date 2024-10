Albanija začela vsebinski del pristopnih pogajanj z EU Primorske novice Tirana in Bruselj sta danes odprla prvi sklop poglavij v okviru pogajanj o vstopu Albanije v EU, s čimer se začenjajo vsebinski pogovori med stranema. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto in albanski premier Edi Rama sta to označila za zgodovinski trenutek. Rama je zagotovil, da bo Tirana izpolnila tudi vse nadaljnje obveznosti.

