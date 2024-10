SDS: Prodaje najboljših kmetijskih in živilskih podjetij se vedno dogajajo v času levih vlad RTV Slovenija SDS predlaga vladi, naj razmisli o državnem odkupu najpomembnejših kmetijskih in živilskopredelovalnih podjetij v tuji lasti. Skrbi jih namreč prehranska varnost in stanje slovenskega kmetijstva.

