Kordež: Težnje po zapiranju Splošne bolnišnice Trbovlje ni bilo, je ni in je ne bo Vlada RS Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež se je sestal z vodstvom Splošne bolnišnice (SB) Trbovlje in s predstavniki občin Zasavja. Na sestanku so iskali skupne rešitve za finančne težave in kadrovski primanjkljaj bolnišnice. Kordež je še enkrat poudaril, da v načrtu ministrstva ni zapiranja nobenega javnega zdravstvenega zavoda ali ukinjanja programov.

