Samomor v družini: Majda Arh Sevšek, Asta Vrečko in Tadeja Hudovernik - hčere staršev, ki so obupali nad življenjem Lokalno.si Pogovor o smrti nikoli ni lahek. Še huje pa je, če se pogovarjamo o nekom, ki v svoji stiski in obupu ni videl druge poti, kot da si vzame življenje. Žal smo Slovenci po tej statistiki v svetovnem vrhu, a se o tem premalo govori in smo kljub prizadevanjem institucij za ozaveščanje še vedno prežeti s sramom, občutki krivde, nemočjo, obsojanjem ... preberite več » ...