Ministrica ostro nad Pliberška: Še danes je treba predložiti dokumentacijo SiOL.net Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je od direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška zahtevala, da ji še danes predloži vso relevantno dokumentacijo o širitvi Oddelka za onkologijo UKC Maribor in odkupa stanovanj na Masarykovi 24 in 26.

