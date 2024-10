Zaradi onesposobitve 104-kilogramske angleške letalske bombe iz 2. svetovne vojne bo v nedeljo med 8. in 11. uro potekala čezmejna evakuacija. Bombo so 23. septembra našli na območju tirov novogoriške železniške postaje. Vsi, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, bodo v prihodnjih dneh v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila.