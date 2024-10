Danes obeležujemo mednarodni dan žensk na podeželju Vlada RS Organizacija združenih narodov (OZN) je leta 2008 razglasila 15. oktober kot mednarodni dan žensk na podeželju. S tem dnem se priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine.

