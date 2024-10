Samo Francozi? Vsem, ki smo v tem poslu že nekaj časa, je povsem jasno: avtomobilski salon v Franciji postavlja v ospredje francoske proizvajalce, enako kot je imel včasih Frankfurt in zdaj München v prvi vrsti nemške. V Ženevi, ki je na žalost zaprla vrata za avtomobiliste, so bile zadeve kljub vsemu bolj geografsko uravnotežene. So pa bile tam v prednosti tradicionalne znamke, ki so ...