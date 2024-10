Greenpeace Slovenija je v akciji na Blejskem jezeru opozoril na nerešeno vprašanje skladiščenja radioaktivnih odpadkov. Pri gradnji ustreznega odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke prihaja do zamud, prav tako še ni dokončne rešitve za shranjevanje visoko radioaktivnih odpadkov, so zapisali.