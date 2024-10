Slovenci na EP kot zmagovalci skupine pred Francozi RTV Slovenija Po odigranih še zadnjih tekmah je dokončno jasno, da so slovenski nogometaši do 21 let tudi uradno udeleženci evropskega prvenstva 2015. Ker je Avstrija v Nancyju premagala Francijo z 1:2, so končali celo na prvem mestu v skupini H.

