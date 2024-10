Crvena zvezda z bleščečo predstavo v Carigradu na vrh Evrolige RTV Slovenija Presenečenji 3. kroga košarkarske Evrolige sta pripravila Crvena zvezda in Paris. Beograjčani so v Carigradu s 76:57 nadigrali enega favoritov za naslov Fenerbahče, novinci v ligi pa so s 84:80 na kolena spravili evropskega prvaka Panathinaikosa.