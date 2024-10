Poljska vlada podprla prekinitev pravice do azila 24ur.com Poljska vlada je podprla migracijsko strategijo, ki vključuje možnost začasne prekinitve pravice do prošnje za azil, je po večurni vladni seji sporočil premier Donald Tusk. Kot je zapisal na omrežju X, je bila to "težka, a zelo potrebna in pričakovana odločitev".

