V prometni nesreči udeleženih več vozil, še vedno so daljši zastoji Delo Gorenjska avtocesta je bila zaprta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zaprta sta bila tudi uvoza Kranj vzhod in Brnik proti Ljubljani.

Sorodno







































































































































































































Omenjeni Delo

Kranj

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Jan Plestenjak

Stojan Zdolšek

Salome