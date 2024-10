Hrvati so na nogah: prepričani so, da so bili zaradi te situacije okradeni Ekipa V zadnjih tekmah četrtega kroga lige narodov so v ligi A zmagali le Španci, ki so bili s 3:0 boljši od Srbije. Na ostalih treh prizoriščih so si ekipe razdelile izkupiček.



Več na Ekipa.si

Sorodno