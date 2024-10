Trk treh kolesarjev Primorske novice Včeraj ob 14.20 je bila policija obveščena o prometni nesreči v Šempasu, v kateri so bili udeleženi trije kolesarji. Policisti so na kraju ugotovili, da se je 23-letni kolesar, povzročitelj nesreče, zapeljal z dvorišča ene od hiš na regionalno (prednostno) cesto v trenutku, ko sta iz smeri naselja Vitovlje pravilno z njegove leve strani pripeljala 71-letni kolesar in za njim 70-letna kolesarka, oba iz osrednje Slovenije. Oba sta med vožnjo uporabljala kolesarsko zaščitno čelado.

