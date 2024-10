Na največji nakupovalni destinaciji severovzhodne Slovenije bo ta konec tedna potekal Vikend norih avantur, ki bo tudi tokrat prinesel nakupe po znižanih cenah. V petek in soboto, 18. in 19. oktobra, se bodo obiskovalci lahko razveselili izjemnih popustov in nore nagradne igre ter preverili bogato ponudbo v trgovinah in lokalih nakupovalne destinacije. Med drugim bodo lahko obiskali novo trgovino ...